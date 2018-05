Bayerischer Wahlkampf an der Grenze

Im Oktober wird in Bayern gewählt. Für die CSU geht es um den Erhalt der absoluten Mehrheit. Und vom neuen Ministerpräsidenten Markus Söder abwärts wird dafür im schon angelaufenen Wahlkampf die Sicherheitskarte gespielt. In diesem Licht darf auch der Besuch des bayerischen Innenminister Joachim Herrmann am gestrigen Donnerstag am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden gesehen werden.

Gemeinsam mit Stephan Mayer, Staatssekretär im Bundesinnenministerium in Berlin und ebenfalls Bayer, zog Herrmann Bilanz über die Kontrollen, die im September 2015 hier und an zwei weiteren Grenzübergängen im Zuge der Flüchtlingskrise installiert und am 12. Mai gerade um sechs weitere Monate verlängert wurden.

Doch auch wenn die beiden Politiker unisono betonten, dass der „Migrationsdruck“ nach Deutschland „nach wie vor sehr hoch ist“, dem Vergleich zu 2015 halten die Zahlen längst nicht mehr stand. Damals kamen laut Mayer 890.000 Asylwerber nach Deutschland. Im Vorjahr waren es zwar immer noch stattliche 187.000. In ganz Bayern haben Bundes- und Landespolizei aber nur rund 19.800 Migranten aufgegriffen.

Und bei den umstrittenen Grenzkontrollen an den Übergängen zu Österreich wurden gar lediglich rund 3500 Personen gestoppt, die illegal nach Deutschland einreisen wollten. In Tirol setzt sich nach einem massiven Rückgang der Aufgriffe im Vorjahr der Trend heuer weiter fort: Bislang wurden 2264 Aufgriffe verzeichnet. Das sind 20 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2017.

Herrmann betonte denn auch in seiner Bilanz vor allem jene Erfolge, die eigentlich nur Beifang der Kontrollen sind. „Es geht nicht mehr nur um die Frage der Migration“, sagte der Innenminister. „Wir haben auch viele andere Kriminelle.“ Er nannte etwa Drogenschmuggler und Einbrecherbanden, die im wahrsten Sinne des Wortes an den Grenzen „aus dem Verkehr gezogen wurden“.