Badminton-Team im Auto verunglückt: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, muss nun die tschechische Polizei ermitteln. Der Wagen der österreichischen Sportler kollidierte offenbar frontal mit einem anderen Pkw, der laut Informationen der Kronen Zeitung aus Polen gekommen sein soll. Die fünf Insassen des anderen Unfallwagens wurden demnach ebenfalls schwer verletzt und mussten wie die zwei Österreicherinnen von den Einsatzkräften aus den Wracks geborgen werden.

Chee Tean Tan der in den letzten Jahren in der malaiischen Hauptstadt Kuala Lumpur gelebt hatte, war in seiner Heimat seit 2013 ein Mitglied des Badminton-Nationalteams gewesen. Auch Jenny Ertl ist Spitzensportlerin und holte im Vorjahr sowie heuer auch den Staatsmeistertitel.