Baby starb nach Geburt, ein Kind behindert: Anklage gegen Spital

Vanessa kann nicht gehen, nicht selbständig sitzen, den Kopf kaum selbst halten. "Wir werden nie erleben, dass unsere Tochter Mama oder Papa sagt", seufzt Stefanie Z. "Unserere Tochter kann auch nicht sprechen."

Das hätte nicht passieren müssen, sind die Steirerin und ihre Anwältin Karin Prutsch überzeugt: Das Mädchen kam im Februar 2010 im Diakonissenspital Schladming zur Welt, ohne ärztliche Hilfe, nur unter Anwesenheit einer Hebamme. "Vanessa war komplett blau und hat alles hängengelassen, Arme, Beine. Und die Hebamme ist einfach weggegangen." Stefanies Schwiegermutter, die Stefanie in den Kreissaal begleitet hatte, holte die Hebamme zurück: "Tun'S was, das Dirdnl hängt her wie ein nasser Fetzen."