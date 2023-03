Autolenkerin in Vorarlberg bei Kollision mit Baum tödlich verletzt

Eine Autolenkerin ist am Mittwoch in Dornbirn tödlich verunglückt. Die 68-jährige Pkw-Lenkerin kollidierte mit ihrem Fahrzeug mit einem Baum am Straßenrand. Die Frau, die nicht angeschnallt gewesen sein dürfte, starb noch an der Unfallstelle, teilte die Vorarlberger Polizei in einer Aussendung am Donnerstag mit.

Die Frau war gegen 14.50 Uhr aus Alberschwende (Bregenzerwald) kommend auf der Wälderstraße (L49) in Richtung Dornbirn unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug frontal gegen den Baumstamm. Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und die Rettung blieben ohne Erfolg.