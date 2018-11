Autobahnvignette 2019: Klebevariante ab Donnerstag erhältlich

Die Klebevariante der Jahresvignette 2019 für die heimischen Autobahnen ist ab Donnerstag erhältlich. Die aktuelle Vignette in Kirschrot ist noch bis 31. Jänner 2019 gültig - ab 1. Februar muss ausschließlich Zitronengelb geklebt sein, informierte die Asfinag am Dienstag in einer Aussendung. Der Preis der Jahresvignette 2019 beträgt 89,20 Euro für Pkw und 35,50 Euro für Motorräder.