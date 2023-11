Auto überfuhr Salzburger: Mann Tage nach Unfall gestorben

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0065 vom 07.11.2023 muss es im Titel richtig heißen: "Tage nach Unfall im Spital gestorben" ---------------------------------------------------------------------

Ein 57-jähriger Mann aus der Stadt Salzburg, der am 2. November kurz vor Mitternacht auf der Wiener Straße in Eugendorf (Flachgau) von einem Auto überrollt worden war, ist am Montag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Obduktion angeordnet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern unterdessen noch an. Der Mann war vor dem Unfall offenbar der Länge nach auf der Fahrbahn gelegen, als er von einem Pkw erfasst wurde.

Der 28-jährige Autolenker dürfte den 57-Jährigen wegen des schlechten Wetters zu spät bemerkt haben. Er konnte trotz einer Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und schleifte den Mann einige Meter mit.