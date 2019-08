Aus Heißluftballon gestürzt: Zwei Männer in Vorarlberg verletzt

Zwei Männer sind am Montagabend im Großen Walsertal (Bezirk Bludenz) beim Sturz aus einem Heißluftballon verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wurde der Ballon bei der Landung aufgrund eines Windstoßes wieder in die Luft getragen und setzte dann hart auf dem Boden auf. Dabei stürzten der Pilot und ein Passagier aus dem Korb und verletzten sich. Der Ballon hob ohne Pilot noch einmal ab. Zu sehen in einem auf YouTube kursierenden Video (Quelle: PANOFOTO - Gebhard Jenny)