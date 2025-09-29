Gefahr für Kinder: Aufstell-Swimmingpools zurückgerufen

Mehrere Aufstell-Pools werden zurückgerufen. Es handelt sich um Schwimmbecken mit einer Mindesthöhe von 122 cm, mit Kompressionsriemen, die außen und über den vertikalen Stützbeinen verlaufen. Betroffen sind unter anderem Pools der Marken Intex, Bestway, Polygroup.

Der VKI hat eine Liste mit Modellen veröffentlicht, die erwähnte Kompressionsriemen aufweisen: Metal Frame Pools, Prism Frame Pool, Ultra Frame Pools, Ultra Xtr Frame Pool, Blue Wave, Funsicle, Sand N Sun, Summer Escapes, Summer Waves, Power Steel, Steel Pro.