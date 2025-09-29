Gefahr für Kinder: Aufstell-Swimmingpools zurückgerufen
Mehrere Aufstell-Pools werden zurückgerufen. Es handelt sich um Schwimmbecken mit einer Mindesthöhe von 122 cm, mit Kompressionsriemen, die außen und über den vertikalen Stützbeinen verlaufen. Betroffen sind unter anderem Pools der Marken Intex, Bestway, Polygroup.
Der VKI hat eine Liste mit Modellen veröffentlicht, die erwähnte Kompressionsriemen aufweisen: Metal Frame Pools, Prism Frame Pool, Ultra Frame Pools, Ultra Xtr Frame Pool, Blue Wave, Funsicle, Sand N Sun, Summer Escapes, Summer Waves, Power Steel, Steel Pro.
Die Europäische Kommission warnt davor, dass Kinder auf den Riemen Halt finden, hinaufklettern, ins Wasser stürzen und ertrinken könnten. Das Produkt entspreche nicht der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit. Sollten die Kompressionsriemen außerhalb der vertikalen Stützbeine verlaufen, solle das Produkt nicht in der Nähe von Kindern aufgestellt werden.
Kommentare