Auffahrunfall in einem Tunnel der A10 im Pongau: Sechs Verletzte

Ein Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen im Zetzenbergtunnel auf der Tauernautobahn ( A10) im Salzburger Pongau hat am frühen Freitagnachmittag sechs Verletzte gefordert. Zu den Kollisionen kam es laut Polizei im "Stopp and Go"-Verkehr in Fahrtrichtung Salzburg. Der Tunnel wurde nach dem Crash rund eineinhalb Stunden gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.