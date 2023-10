Auffahrunfall im Gleinalmtunnel: Fahrer war eingeschlafen

Ein Auffahrunfall im Gleinalmtunnel auf der Pyhrnautobahn (A9) ist am Freitag in der Früh glimpflich ausgegangen. Ein 18 Jahre alter Pkw-Lenker dürfte in Fahrtrichtung Norden eingeschlafen sein und war gegen einen vor ihm fahrenden Sattelschlepper gekracht. Der nicht angegurtete junge Mann prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde verletzt. Die Röhre in Richtung Linz war eineinhalb Stunden gesperrt, teilte die Landespolizeidirektion mit.

➤ Mehr lesen: Klein-Lkw mit 47 Personen im Laderaum im Bezirk Lilienfeld angehalten