Auf der Schloßhofer Straße: Wo seit Jahren nichts weitergeht

Heinz Berger lenkt sein Rad routiniert über die Schienen der Straßenbahnlinie 26, die in der Schloßhofer Straße die meisten Radfahrer stressen.

Anders als andere Radler stresst ihn das nicht. Den der Obmann der Floridsdorfer Grünen fährt schon lange mit dem Fahrrad durch Wien.

Im Brotberuf arbeitet der Zeithistoriker am Ludwig Boltzmann Institute for Digital History. Seit zehn Jahren ist Berger grüner Bezirksrat im 21. Bezirk, seit sieben Jahren grüner Klubobmann. Gut eingearbeitet ist er vor allem in die Verkehrsthemen in seinem Wohnbezirk.