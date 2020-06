Asyl: Schattenseiten einer Herbergsuche

Hilfsbereit gibt sich indes Verteidigungsminister Gerald Klug – zum wiederholten Male. 1200 Menschen könne man in der Badener Martinek Kaserne, in der Magdeburg-Kaserne in Klosterneuburg, der Tilly-Kaserne in Freistadt (OÖ) und in der Salzburger Riedenburg-Kaserne unterbringen.

Ein Vorschlag, der in den betroffenen Ortschaften unterschiedlich aufgenommen wird. Badens ÖVP-Bürgermeister Kurt Staska gibt sich entsetzt: "Die Länder sollen einmal ihre Hausaufgaben machen." Denn die Martinek Kaserne befindet sich nur wenige Kilometer vom überbelegten Erstaufnahmezentrum Traiskirchen entfernt.

In Klosterneuburg, wo bereits rund 140 Asylwerber untergebracht sind, lehnt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ( ÖVP) eine Erhöhung ab: "Es ist unverständlich, wenn jene belastet werden, die ohnehin helfen. Die Idee des Herrn Bundesministers, so viele Menschen an einem Ort zusammenzupferchen, ist unmenschlich und keine Lösung."

Anders sein Freistädter Kollege Christian Jachs ( ÖVP): "Ein guter und sinnvoller Vorschlag, den wir sehr begrüßen." Die Tilly-Kaserne wird derzeit noch militärisch genutzt, ein Mannschaftsgebäude könnte aber adaptiert werden. Die Kosten müsste freilich das Innenressort tragen.