Asyl: Bürgermeister sehen Umgang mit Flüchtlingen pragmatisch

Österreichs Bürgermeister gehen mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen überwiegend pragmatisch um. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts SORA. Manche Aussagen in der Flüchtlingsdebatte seien daher "eher skurril und schwer verständlich", sagte der ehemalige Flüchtlingskoordinator der Regierung, Christian Konrad, am Dienstag in einer Pressekonferenz.

340 Bürgermeister befragt

In Auftrag gegeben wurde die Umfrage, an der 340 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen österreichweit teilnahmen, von der Allianz Menschen.Würde. Österreich, die Maßnahmen in der Integrationsarbeit forcieren will. Die Befragung fand im Mai und Juni 2018 statt. Laut SORA-Chef Günther Ogris hängt der Blick auf die Integration vom direkten Kontakt zu den Flüchtlingen ab - je kleiner die Einheit, desto positiver der Umgang mit dem Thema, fasste er zusammen.