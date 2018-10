Aschenputtel-Märchen: Von der Billeteurin zum Bühnen-Star

„Ich war echt panisch, hatte wirklich Angst. Ich war nämlich ein bisschen erkältet und habe mir alle möglichen Szenarien ausgemalt, was denn alles dort auf der Bühne passieren kann. Aber dann, als es wirklich losging, war ich völlig ruhig und hab einfach abgeliefert.“ Und wie sie das hat – die 27-jährige Shireen Nikolic beeindruckte die Juroren der deutschen Casting-Show „The Voice of Germany“ (in SAT.1 und auf ProSieben) mit „The Mad Hatter“ (Der Hutmacher) aus dem Musical „Wonderland“ dermaßen, dass sie sich alle für sie umdrehten. Eine echte Cinderella-Story, denn als Brotberuf arbeitet die gebürtige Wienerin bei den Vereinigten Bühnen Wien beim Publikumsdienst. Sprich: Sie reißt die Karten ab und zeigt den Musical-Besuchern ihre Plätze.