Arbeiter von Stahl-Container zerquetscht

Ein 32-jähriger Arbeiter aus Bürmoos im Salzburger Flachgau ist am Freitagvormittag von einem tonnenschweren Stahl-Container zerquetscht worden. Der Mann war in der Halle einer Recycling-Firma, bei der er schon länger tätig ist, damit beschäftigt, von einem per Lkw gelieferten Container Altmetall auf ein Förderband abzuladen. Für diese Tätigkeit wurde der Stahl-Behälter hydraulisch in eine Schieflage befördert. Dabei dürfte sich eine Sicherheitsverriegelung gelöst haben. Daraufhin krachte der noch fast volle Container herunter und erdrückte den Mann.

Laut Polizei sind einige Details des tödlichen Unfalls noch unklar. Daher wurde der Lastwagen sichergestellt und ein Sachverständiger in die laufenden Ermittlungen eingebunden.