April geht auch wettermäßig weiter: Unbeständig und wechselhaft

Am Dienstag quert eine Kaltfront im Tagesverlauf Österreich. Damit bleibt vor allem während der ersten Tageshälfte die Bewölkung verbreitet geschlossen. Bis auf die Alpensüdseite regnet es verbreitet. Die Schneefallgrenze sinkt von Norden her bis zum Abend von 1.800 auf 1.200 Meter Seehöhe ab.

Mit Einsickern kühlerer Luftmassen steigt von Norden her der Luftdruck wieder an, die Wolken lösen sich teils auf, die Schauer lassen hier nach. Mit Störungsdurchzug kommt lebhafter Westwind auf. Von minus ein bis plus acht Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf sieben bis 17 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten.