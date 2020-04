Appell: Trotz Krise herkömmliche Impfungen auffrischen

Trotz der derzeitigen Krisensitutation soll nicht auf die Auffrischung herkömmlicher Impfungen vergessen werden, appelliert die Apothekerkammer am Sonntag. Gerade jetzt zu Beginn der warmen Zeit sei an die Impfung gegen FSME zu denken, heißt es in der Aussendung.

„Spätestens jetzt, wo die Zecken wieder aktiv sind und sich die Menschen durch gelockerte Ausgangsbeschränkungen wieder mehr in der Natur aufhalten, sollte an eine Auffrischung der Impfung gedacht werden“, sagt Gerhard Kobinger, Mitglied des Präsidiums der Österreichischen Apothekerkammer.

"Covid-19 erst mit Impfstoff vorbei"

Eine Impfung sei eine einfache und sehr wirksame Vorsichtsmaßnahme, um sich gegen schwere Krankheiten zu schützen. Die aktuelle Krisensituation rund um das Coronavirus mache das sehr deutlich. Ohne einen wirksamen und verträglichen Impfstoff führt langfristig kein Weg aus der Krise, schreibt die Apothekerkammer in ihrer Aussendung.

Am Samstag sagte auch Christoph Wenisch, Chef der Infektionsabteilung am Wiener Franz Josef Spital: „Covid-19 ist erst vorbei, wenn es eine Impfung gibt.“