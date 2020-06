Anwalt bereitet HCB-Klage vor

Die Kärntner Landesregierung gab gestern, Dienstag, erste Prüfergebnisse bekannt. Demnach wurde in einem Viertel der bisher ausgewerteten Lebensmittelproben HCB festgestellt, neun Prozent davon lagen über den Grenzwerten. Milch und Fleisch scheinen stärker belastet zu sein als Obst oder Gemüse: So tauchte HCB nur in acht Prozent der pflanzlichen Produkte auf, jedoch in 40 Prozent des Fleisches und 30 Prozent der Milch.

Massiv war auch die Kontaminierung der Futtermittel: Rund 60 Prozent wiesen HCB auf, etwa 40 davon sogar über dem Grenzwert. Auch im Großteil der Bodenproben war HCB zu finden.

Die meisten Milchwirtschaften im Görtschitztal dürfen übrigens wieder an Molkereien liefern. Nur noch vier Betriebe sind gesperrt, anfangs waren es vierzig.

Das Land hat auch eine Untersuchungskommission eingesetzt: Unter Leitung des Verfassungsexperten Bernd Christian Funk werden Bescheide, Genehmigungen und die Daten der Umweltverträglichkeitsprüfung durchforstet, die mit der Verbrennung des Blaukalks im betroffenen Zementwerk zu tun haben. „Die Kommission wird sich mit der Frage auseinander zu setzen haben, was ist wann geschehen, was nicht, was hätte geschehen sollen oder nicht geschehen dürfen“, erläutert Funk.

In sechs bis acht Wochen will der Experte den ersten Zwischenbericht vorlegen. Landeshauptmann Peter Kaiser, SPÖ, will damit aber keine politische oder strafrechtliche Verantwortung klären: Vielmehr soll geprüft werden, ob die gesetzlichen Vorgaben reichen.