"Amokfahrer" in Salzburg: Mehrere Polizisten bei Einsatz verletzt

In der Stadt Salzburg ist am Montagnachmittag ein Pkw-Lenker vor der Polizei geflüchtet. Hatte es zunächst geheißen, dass der Verfolgungsjagd ein Verkehrsunfall vorausgegangen war, hieß es dann von Seiten einer Polizeisprecherin gegenüber dem KURIER: "Einer Streife ist die seltsame Fahrweise des Lenkers aufgefallen."

Als die Beamten eine Kontrolle durchführen wollten, sei der Mann geflohen. Dabei kam es zu „mehreren Verkehrsübertretungen“. So soll der Lenker offensichtlich zu schnell gegen die Einbahn gefahren sein.

Ein Radfahrer sagte zur APA, dass er sich am Salzachradweg nur mehr von dem „Amokfahrer“ retten habe können, in dem er ins Gebüsch gefahren sei. Offenbar kam das Rad unter die Räder des Fluchtfahrzeugs, hieß es von der Polizei am Abend. Die Ermittlungen liefen aber noch.

In Polizeiauto gekracht

Die Flucht des Mannes - ersten Angaben zufolge ein österreichischer Staatsbürger Anfang bis Mitte 30 - endet erst nach der Kollision mit einem Polizeiauto. Ersten Informationen zufolge wurden bei der Verfolgungsjagd mehrere Polizisten verletzt. Der Lenker wurde festgenommen und sein Wagen sichergestellt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Beamte verletzt, als der 30-Jährige in ihr Auto krachte. Vier weitere Polizisten wurden bei der Festnahme des Mannes verletzt. Der soll laut Polizeisprecherin beeinträchtigt gewirkt haben - hier seien aber noch genauere Untersuchungen notwendig.