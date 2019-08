Bis zu 34 Grad: Am Wochenende wird es wieder richtig heiß

Unwetter und Gewitter

„Am Donnerstag kann es dann im Vorfeld einer Kaltfront im ganzen Land zu unwetterartigen Gewittern kommen“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „In vielen Gebieten kommt es zu Starkregen, im Süden und Osten ist auch großer Hagel und Sturm möglich.“

Nach Durchzug der Kaltfront verläuft der Freitag etwas kühler, bereits zum kommenden Wochenende kündigt sich wieder sommerlich heißes Wetter an. Auf 34 Grad soll das Termometer am Samstag in Wien klettern. In Richtung Westen wird es aber immer kühler, für Vorarlberg werden nur erfrischende 22 Grad vorausgesagt.

Am Sonntag bleibte es mit Temperaturen um die 30 Grad sommerlich warm, wenngleich nicht ganz so heiß wie am Freitag.