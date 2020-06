Alte FP-Riege verdient den Titel "Medienkaiser 2013"

Am 3. März 2013 abgewählt, doch tatsächlich noch bis 27. März in Amt und Würden, ließ es die damalige freiheitliche Regierung in Kärnten noch so richtig krachen. Das geht aus dem Bericht über Ausgaben im Rahmen des Medienkooperations- und Förderungs-Transparenzgesetzes (MedKF-TG) für das Jahr 2013 hervor, den Finanzreferentin Gaby Schaunig ( SPÖ) am Dienstag dem Regierungskollegium vorlegt.

Laut Schaunig haben die Regierungsmitglieder der vorangegangenen Legislaturperiode (die Regierung Dörfler II) im ersten Quartal des Jahres 2013 insgesamt 314.205,30 Euro etwa für Inserate ausgegeben. Die neue Regierung ( Kaiser I) begnügte sich in den restlichen drei Quartalen 2013 mit zusammen lediglich 296.650,86 Euro.