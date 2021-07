Alpinist in letzter Minute gerettet

Ein 70 Jahre alter Südafrikaner ist am Donnerstag im Bodental in Kärnten (Gemeinde Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land) in Bergnot geraten. Er war laut Polizei zu Mittag in dem Karawanken-Hochtal zu einer Schneeschuhwanderung aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Am Abend wurde er von alarmierten Rettern in schlechtem Zustand - stark unterkühlt und nicht ansprechbar - im tief verschneiten Wald gefunden und ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Sein Zustand war am Freitag weiter kritisch, es bestand akute Lebensgefahr.

"Der Mann liegt auf der Intensivstation", sagte eine Sprecherin des Klinikums zur APA. Die Angehörigen hatten am Donnerstagabend die Rettungskräfte alarmiert. Gegen 20.40 Uhr wurde der 70-Jährige nahe der sogenannten "Märchenwiese" gefunden. Mit einer Pistenraupe wurde der Mann abtransportiert und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Im Sucheinsatz standen die Bergrettung, die Alpinpolizei sowie die Samariter Rettungshundestaffel. Die Aktion hatte sich aufgrund widriger Wetterbedingungen und hoher Schneelage schwierig gestaltet. Die Einsatzkräfte waren teilweise mit einer Pistenraupe ins Einsatzgebiet gebracht worden, der Rest stieg mit Tourenskiern auf.