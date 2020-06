Alkolenker stürzte in Kärnten mit Auto in Fluss

Ein alkoholisierter 63-jähriger Autolenker ist am Freitagabend mit seinem Auto in Ebene Reichenau (Bezirk Feldkirchen) von der Straße abgekommen und in einem Fluss gelandet. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, prallte er zuerst gegen eine Böschung, danach wurde der Pkw zurück über die Fahrbahn geschleudert, stürzte in die Gurk und blieb auf der Seite liegen.

Der Lenker wurde mit einer Hand unter dem Auto eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn mit Hilfe einer Bergeschere aus dem Fahrzeug. Der 63-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht.