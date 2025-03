Alkolenker krachte in Zell am See in eine Bushaltestelle

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Samstag in der Früh in Zell am See in eine Bushaltestelle gekracht. Zuvor hat der 30-jährige Ungar laut Polizei eine weitere Bushaltestelle, eine Verkehrsinsel, zwei Straßenlaternen und die Mauer eines Gasthauses touchiert.

Außer dem Lenker ist offenbar niemand verletzt worden. Der Mann wurde vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest ergab 1,52 Promille.