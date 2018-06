Akten, so hoch wie der Stephansdom

Es ist ein Jubiläum, das am Landesgericht Klagenfurt nicht gerade gefeiert wird: Zehn Jahre lang beschäftigen die kriminellen Vorgänge rund um die Hypo Alpe Adria Skandal- und Pleitebank inzwischen die Beteiligten – und ein Ende der Großverfahren ist nicht in Sicht.

29 Prozesse sind bereits geführt, sieben davon aber noch lange nicht beendet. Der Oberste Gerichtshof ist mit Fällen befasst und ein Akt liegt beim Oberlandesgericht Graz. Das liegt an diversen Einsprüchen. Ein Verfahren läuft derzeit, drei weitere sind avisiert und der Rest steht in den Sternen. „Was von der Staatsanwaltschaft noch alles auf uns zukommt, ist nicht abzusehen“, erklärt Richtersprecher Christian Liebhauser-Karl.

Vier seiner Kollegen sind in Klagenfurt ausschließlich für Hypo-Verfahren abgestellt. Zu umfangreich sind die Fälle.

Liebhauser-Karl führt den KURIER im zweiten Stock des Landesgerichts in einen Raum und zeigt auf ein Wagerl, in dem sich die Akten für einen künftigen Fall stapeln. Bis zu 80.000 Seiten seien zu bearbeiten, wenn mehrere Personen angeklagt seien. Insgesamt sei der Aktenstapel so hoch wie der Wiener Stephansdom – 136 Meter.