Ärger im Friaul über Kampagne gegen Lignano

Werbung soll Aufmerksamkeit erregen. Die Kampagne eines privaten Reiseveranstalters in Kärnten hat nun bis nach Italien gewirkt und dort ein erbostes Echo in Friaul Julisch Venetien ausgelöst. Die Präsidentin der norditalienischen Region, Debora Serracchiani, protestierte in einem Brief an den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) und an die österreichische Botschaft in Rom gegen die Werbeaktion.

" Pfingsten: Lignano ist heuer in Kroatien", heißt es auf dem Plakat des Eventreise-Veranstalters Springbreak Europe, das zuletzt in Klagenfurt und in mehreren Kärntner Ortschaften erschienen ist. Es sei "unangenehm", dass österreichische Reiseveranstalter mit einer "verleumderischen Werbekampagne" und haltlosen Slogans den Badeort in schlechtes Licht stelle, schrieb Friauls Präsidentin. Serracchiani forderte einen sofortigen Stopp der Werbekampagne. Diese gefährde die "guten Nachbarbeziehungen".

"Wir haben Verständnis für den Protest. Es handelt sich jedoch um die Kampagne eines privaten Unternehmens, auf das wir keinen Einfluss haben", sagte Kaisers Pressesprecher Andreas Schäfermeier am Freitag. Die guten Beziehungen zwischen Kärnten und Friaul würden dadurch nicht nachhaltig beeinträchtigt. "Wir werden die Unstimmigkeit auf kurzem Wege ausräumen", sagte Schäfermeier.