Absturz eines Paragleiters in Salzburg

Ein 37-jähriger Salzburger ist am Ostersonntag mit seinem Paragleiter in Taxenbach (Bezirk Zell am See) abgestürzt. Aus unbekannter Ursache klappte laut Polizei der Schirm des routinierten Fliegers unmittelbar nach dem Start zusammen. Der 37-Jährige konnte diesen nicht mehr stabilisieren und stürzte etwa 20 Meter in die Tiefe. Mehrere Personen leisteten dem verletzten aber ansprechbaren Verunfallten Erste Hilfe. Im Anschluss wurde er in das Krankenhaus in Schwarzach geflogen.