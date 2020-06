Abends sind Kinder nicht willkommen

Wir sind nicht kinderfeindlich", versichert Tom Riederer. "Wir haben ja selbst drei Buben." Aber dennoch prangt auf der Homepage seines neuen Lokals in St. Andrä im Sausal eine Anmerkung, die wohl nicht jedem schmeckt: Kinder ab 16 Jahre. Bitte um Verständnis.

Erst am 1. September soll das Restaurant des Steirers im alten Pfarrhof der Weinlandgemeinde eröffnen. Doch seit der ORF am Dienstag vermeldete, dass Kinder dort nicht gerne gesehen, Hunde nach Voranmeldung aber erlaubt seien, ist das Lokal in aller Munde: Darf er denn das?

Riederer sagt ja, natürlich, zumal die Regel nur abends ab 19 Uhr gelte. "Wir fesseln die Leute bei unseren Essen drei, vier Stunden an den Tisch. Es gibt Kinder, denen gefällt so was. Aber der überwiegende Teil ist dann schon müde, weil die Kinder von den Eltern mitgeschleift werden." Mittags sei das eher kein Problem, weil "die Kinder ausgeschlafen sind".