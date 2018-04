Ab ins Freie: Tipps für das Wochenende

Die 30-Grad-Marke wurde am Freitag in Salzburg bereits geknackt und die Prognosen sind vielversprechend. Am Samstag und Sonntag werden Temperaturen von 23 bis 28 Grad erwartet. In Tirol und Niederösterreich sind laut Wetterdienst Ubimet lokal auch bis zu 29 Grad möglich. Zudem ist der April auf bestem Wege, der wärmste aller Zeiten zu werden. Die Temperaturen der nächsten Tage bewegen sich mehr als zehn Grad über dem durchschnittlichen Höchstwert. „Im monatlichen Vergleich liegen die landesweiten Abweichungen bei mehr als plus vier Grad, der bisherige Spitzenreiter anno 2007 schloss um 3,7 Grad zu warm ab“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Das frühsommerliche Wetter ist dem Hochdruckgebiet „Norbert“ zu verdanken, zahlreiche Aktivitäten werden ins Freie verlegt. Ob man sich für einen Waldspaziergang entscheidet, einen heiß begehrten Tisch in einem Gastgarten ergattert, eine Radtour macht oder eine Wanderung in den Bergen unternimmt – ab ins Freie. Für alle, die noch auf Ideensuche sind, hat der KURIER ein paar Tipps zur Freizeitgestaltung zusammengestellt.