A9 in der Obersteiermark nach Unfall nur einspurig befahrbar

Die Pyhrnautobahn (A9) bei Gaishorn in der Obersteiermark bleibt nach einem Lkw-Unfall von Donnerstagabend vorerst nur einspurig in jede Richtung befahrbar. Dies teilte die Asfinag Freitag mit. Bei dem Unfall wurde eine Brücke beschädigt, es bedürfe genauer Untersuchungen bzw. Reparaturen, die einige Tage in Anspruch nehmen könnten. Bei dem Unfall waren zwei Oberösterreicherinnen verletzt worden.

Reifen geplatzt

Ein von einem kroatischen Staatsbürger (36) gelenkter Lkw war Donnerstagabend zwischen Trieben und Treglwang nach einem Reifenplatzer ins Schleudern gearten. Dann hatte das Fahrzeug die Leitschienen zweier Brücken durchbrochen, einen Pkw in den Graben gestoßen und zu brennen begonnen. Durch die Wucht des Anpralles wurde das Führerhaus vom Lkw gerissen und kam auf der Gegenfahrbahn zu liegen.

Unmittelbar danach ging der Lkw in Flammen auf. Der Anhänger blieb vom Feuer verschont. Der 36-Jährige konnte sich aus dem Führerhaus befreien und blieb unverletzt. Die Pkw-Lenkerin (34) aus dem Bezirk Gmunden und ihre Beifahrerin (35) aus dem Bezirk Steyr-Land wurden verletzt und mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber C14 zum UKH Kalwang sowie zum AKH Linz geflogen.

Mehrere Tage gesperrt

Die Asfinag sicherte die Unfallstelle mit Betonleitwänden, der Überholstreifen beider Richtungsfahrbahnen ist einige Tage gesperrt. Der Schaden - Leitschienen, die Fahrbahn, Entwässerungsrohre sowie Randbalken der Brücke sind auf einer Länge von etwa 20 Metern beschädigt beziehungsweise zerstört - beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro.