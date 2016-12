Eine 96-Jährige ist in der Nacht auf Freitag in ihrem Wohnhaus in der Südsteiermark bei einem Brand ums Leben gekommen. Ein Feuerwehrmann hatte auf dem Weg zur Arbeit einen Feuerschein gesehen und das in Flammen stehende Haus bemerkt. Die Einsatzkräfte fanden beim Löschen die Leiche der Bewohnerin. Das Landeskriminalamt Steiermark hat am Vormittag die Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann war gegen 1.45 Uhr unterwegs zu seinem Arbeitsplatz, als er in Untergreith in St. Johann im Saggautal (Bezirk Leibnitz) einen Lichtschimmer bemerkte. Erst dachte er an einen Wiesenbrand, sah dann das brennende Wohnhaus und alarmierte seine Kollegen. Als die Freuerwehrleute in das Gebäude vordrangen, fanden sie die Leiche der betagten Bewohnerin. Über die Ursache des Brandes gab es zunächst noch keine Informationen seitens der Ermittler. Ein Sachverständige wurde beigezogen.