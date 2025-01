86 Prozent der heimischen Händler waren schon Opfer von Kriminellen

Nicht weniger als 86 Prozent der heimischen Händler haben bereits Erfahrungen mit Kriminalität in ihrem Geschäft gemacht, 42 Prozent davon mehrfach. Ladendiebstähle kosten jährlich mehr als über 500 Millionen Euro, mehr als 0,6 Prozent des Einzelhandelsumsatzes. Dazu kommt noch die Cyberkriminalität als ernsthafte und wachsende Bedrohung, hieß es am Mittwoch in der Sicherheitsstudie 2025, an der u.a. Innenministerium und Bundeskriminalamt mitgewirkt haben.