70-Jähriger wurde von Deko-Speer in Garten durchbohrt: Frau angezeigt

Es dürfte wohl eine Unachtsamkeit gewesen sein, die das Unglück auslöste.

Ein 70-jähriger Klagenfurter stolperte am Samstag gegen 13:00 Uhr im Garten einer Bekannten in der Gemeinde Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land. Dabei bohrte sich ein Stahlrohr mit einem Durchmesser von sieben Millimetern durch den Unterschenkel des Mannes. Laut Polizeiangaben dürfte das Rohr von einer unter dem Gebüsch liegenden Gartendekoration in Form eines Speers mit einer Länge von 100 Zentimetern stammen.

Das Stahlrohr wurde mittels Winkelschleifer abgeschnitten. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers C 11 wurde der Verletzte in das AUKH Klagenfurt/WS geflogen.

Die 37-jährige Besitzerin des Anwesens wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.