64-Jährige überlebt 100-Meter-Absturz

Ein 55-jähriger Salzburger ist am Donnerstag am Drachenwand-Klettersteig in St. Lorenz (Bezirk Vöcklabruck) gestolpert und rund 100 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Eine Tourengeherin sah den Mann aus Maishofen (Pinzgau) in einem Bachbett liegen und alarmierte die Bergrettung. Der Verletzte wurde von einem Hubschrauber aus per Tau geborgen und ins UKH Salzburg gebracht, so die oö. Polizei.

Ebenfalls am Donnerstag geriet eine 62-jährige Steyrerin im Sengsengebirge (Bezirk Kirchdorf) am Weg zum 1.605 Meter hohen Spering in Bergnot. Sie saß fest und wählte den Notruf. Der Polizeihubschrauber barg die Frau und flog sie unversehrt ins Tal.