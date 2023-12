62-Jähriger bei Zimmerbrand in Grazer Obdachlosenheim verletzt

Ein 62-Jähriger ist in der Nacht auf den vierten Adventsamstag bei einem Brand in einem Obdachlosenheim in Graz-Eggenberg verletzt worden. Das Feuer war von zwei Betten in einem Zimmer der Notschlafstelle ausgegangen, wie die Berufsfeuerwehr mitteilte.

Der Mann dürfte noch versucht haben, sich aus dem Zimmer zu schleppen, er wurde bewusstlos am Boden liegend gefunden. Die Höhe des Sachschadens steht laut Polizei noch nicht fest, ebenso die Brandursache.

Von Mitarbeiter gerettet

Den bisherigen Erhebungen zufolge dürfte das Feuer kurz nach Mitternacht in einem Zimmer im Erdgeschoß der Notschlafstelle in der Lilienthalgasse ausgebrochen sein. Ein Mitarbeiter fand den 62-Jährigen bewusstlos vor und zog ihn aus dem brennenden Raum bzw. dem verqualmten Gang.

Die Berufsfeuerwehr Graz hatte die Flammen rasch gelöscht. 23 Mann standen teils unter Atemschutz im Einsatz. Insgesamt wurden von den Rettungskräften 16 Personen aus dem Gefahrenbereich ins Freie bzw. in einen sicheren Gebäudeteil gebracht. Der verletzte Zimmerbewohner wurde in das LKH Graz-West gebracht.