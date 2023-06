55-Jähriger bei Forstarbeiten in Kärnten schwer verletzt

Ein 55 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einem Forstunfall in einem Wald in der Gemeinde Paternion (Bezirk Villach-Land) schwer verletzt worden. Er war mit Windwurf-Aufräumarbeiten beschäftigt, als beim Ablängen eines Lärchenbaumes der Wurzelstock ins Rollen kam. Dieser begrub den 55-Jährigen unter sich.