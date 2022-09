Von Freitag auf Samstag wurden laut AGES 5.062 Neuinfektionen in Österreich registriert. Vor einer Woche, am 10. September, waren es österreichweit 4.038 Neuinfektionen. Das bedeutet also im Samstagswert einen signifikanten Anstieg von rund 25 Prozent. Zudem wurden 6 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Aktuell gibt es 51.394 bestätigte Corona-Infektionen in Österreich.

Bisher gab es in Österreich 5.018.962 positive Testergebnisse. Mit heute sind laut AGES-Zählung österreichweit 20.676 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben und 4.946.892 wieder genesen.

52 auf Intensivstationen

Derzeit befinden sich 845 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 52 auf Intensivstationen betreut.