50-Jähriger in Innsbrucker Wohnung mit Waffe bedroht

Ein 50-jähriger Österreicher ist am Donnerstag offenbar in seiner Innsbrucker Wohnung von einem 48-jährigen Italiener mit einer Waffe bedroht worden. Daraufhin rückten Beamte der Schnellen Interventionsgruppe aus. Der Italiener wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtete. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Dursuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an. Dabei wurden mehrere Schusswaffen sichergestellt.