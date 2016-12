50-Jähriger drohte, mit Waffe "aufzuräumen"

Er werde sich eine Waffe besorgen und im Klinikum Klagenfurt "aufräumen": Das soll ein 50-jähriger Arbeiter seiner Frau Dienstag am Vormittag angekündigt haben. Diese war mit ihren zwei Kindern über Verfügung des Jugendamtes im Spital untergebracht worden. Da eine Ärztin das Telefonat über die aktivierten Lautsprecher mitverfolgte, erstattete sie Anzeige. Der Klagenfurter wurde von den Beamten der Spezialeinheit Cobra an seinem Wohnort vorläufig in Verwahrung genommen. Waffen wurde keine gefunden. Der 50-Jährige wurde schließlich auf freiem Fuße angezeigt.