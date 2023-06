46-Jähriger zündete Latschen an: Waldbrand im Tiroler Unterland

Ein Waldbrand in Breitenbach im Tiroler Bezirk Kufstein hat Montagnachmittag die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Der Brand war ausgebrochen, nachdem ein 46-Jähriger am Samstag drei Haufen mit aufgesammelten Latschen auf Lichtungen angezündet hatte. Er ließ sie abbrennen und kontrollierte sie zunächst. Dennoch dürfte sich das Feuer dann von einem der Glutnester durch Funkenflug auf Wiese, Bäume und weitere Haufen rundherum ausgebreitet haben.