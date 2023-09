39-Jähriger beim Paragleiten in Tirol verletzt

Ein 39-jähriger Österreicher ist Freitagnachmittag beim Paragleiten in Achenkirch in Tirol (Bezirk Schwaz) verletzt worden. Beim Start vom "Vorderunnutz" hatte es laut Polizei Komplikationen gegeben. Der Mann schlug daraufhin rund 50 bis 100 Meter unterhalb des Gipfels im felsdurchsetzten Wiesengelände auf. Ein 36-Jähriger, der mit ihm zum Paragleiten aufgebrochen war, landete daraufhin im flachen Gipfelbereich, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Der 39-Jährige wurde von der Besatzung eines Rettungshubschraubers geborgen. Anschließend wurde er in das Krankenhaus Schwaz geflogen.