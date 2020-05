350 Teilnehmer bei Demonstration in Klagenfurt

Rund 350 Teilnehmer in 150 Fahrzeugen haben am Sonntag in Klagenfurt an einer Demonstration gegen die Covid-19-Maßnahmen der Bundesregierung teilgenommen. Die Kundgebung startete vor der Kärntner Landesregierung, bevor sich ein Autocorso laut hupend den Weg zum Minimundus-Parkplatz bahnte, wo zu Mittag die Schlusskundgebung stattfand.

Wie Polizei-Einsatzleiter Markus Tilli auf APA-Anfrage sagte, habe es keine polizeilich gemeldeten Zwischenfälle gegeben. Die Demonstranten taten ihren Unmut über die Maßnahmen der Bundesregierung kund, außerdem verwehrten sie sich gegen einen möglichen "Impfzwang". Darüber hinaus demonstrierten zahlreiche Teilnehmer auch gegen den neuen Mobilfunkstandard 5G, so mancher hatte auch Bill Gates zum persönlichen Feindbild auserkoren, wie auf den selbst gebastelten Schildern der Demonstranten zu lesen war.

5G und Bill Gates sind Thema von im Internet kursierenden, völlig unbelegten Verschwörungstheorien zum Coronavirus. Der KURIER hat sie einem Faktencheck unterzogen: