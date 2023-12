25-Jähriger in Lienz durch Unbekannte am Kopf verletzt

In Lienz in Osttirol ist am vergangenen Samstag ein 25-Jähriger durch Unbekannte schwer am Kopf verletzt worden. Der Mann kann sich nicht an den Vorfall erinnern, jedoch waren offenbar zu der Zeit - um rund 0.30 Uhr - Krampusse in der Gegend unterwegs.

Das Opfer hatte nämlich Glockengeläut wahrgenommen und wollte sich diese ansehen. Eine Veranstaltung war nicht angemeldet, teilte die Polizei mit. Der Österreicher erstattete sieben Tage später Anzeige, nun bittet die Polizei um Hinweise.