24 Menschen bei Brand in Tiroler Mehrparteienhaus evakuiert

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) ist am Freitagabend eine Wohnung im fünften Stock komplett zerstört worden. 24 Menschen wurden evakuiert, drei mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Aus dem geborstenen Fenster der brennenden Wohnung schlugen nach Angaben der Polizei zeitweise meterhohe Flammen und drohten auf die darüber liegende Wohnung überzugreifen. Die Feuerwehrleute konnten nur mit Atemschutz in die Wohnung vordringen.

Die Wohnungsbesitzer waren bei Ausbruch des Feuers nicht zu Hause. Der Brand war gegen 21.45 Uhr ausgebrochen, gegen 0.30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Höhe des Sachschadens war vorerst unbekannt, ebenso die Brandursache.