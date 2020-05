23 Bischöfe kommen zur Weihe in den Dom

3000 Besucher, 30 Polizisten, 23 Bischöfe: Wenn Wilhelm Krautwaschl am Sonntag zum neuen Diözesanbischof von Graz-Seckau geweiht wird, ist einiges los im und rund um den Dom.

Die Zählkarten für die Weihe waren binnen kurzer Zeit ausgegeben. Der Andrang ist so groß, dass gar nicht alle Gäste im Dom selbst Platz haben: Die Organisatoren mussten in das benachbarte Mausoleum und das Priesterseminar ausweichen, dort wird die Weihe auf Leinwänden übertragen. Das große Interesse dürfte am leutseligen neuen Bischof und auch an der Seltenheit solcher kirchlichen Ereignisse an sich liegen: Die letzte Bischofsweihe in Graz fand 1969 statt, Johann Weber übernahm das Amt. Er ist der Vorvorgänger Krautwaschls und ist einer der drei Zelebranten: Gemeinsam mit Egon Kapellari, der im Jänner zurücktrat, und dem Salzburger Erzbischof Franz Lackner wird Weber die Weihe Krautwaschls vornehmen.