Ein 22-jähriger Mann ist am Samstagvormittag bei einer Bergtour im Gemeindegebiet von Finkenberg (Bez. Schwaz) von einem herabstürzenden Steinbrocken getroffen und schwer verletzt worden.

Beim Aufstieg auf den Großen Möseler (3.480 Meter) löste sich in etwa 3.100 Meter Seehöhe das Gestein, der 22-Jährige erlitt Blessuren am linken Bein und der linken Hand. Er wurde vom Hubschrauber per Tau geborgen und ins Krankenhaus geflogen, informierte die Polizei.

Die Ermittler gingen davon aus, dass der Steinschlag von einer Zweierseilschaft ausgelöst wurde, die sich etwa 50 Meter oberhalb des 22-Jährigen aufgehalten hatte. Diese Zweiergesellschaft und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayrhofen (Tel. 059133-7254) in Verbindung zu setzen.