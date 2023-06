212 Flüchtlinge durch Österreich geschleust: Sechs Männer angeklagt

Ein Angeklagter soll als Vorgesetzter für die "Etappenschleppungen" in Österreich zuständig gewesen sein. Zwei weitere Angeklagte werden verdächtigt, als Auftraggeber gehandelt zu haben. Sie sollen ihre Komplizen nach Ungarn gebracht und Schlepperfahrzeuge sowie finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt haben. Teilweise hätten sie selbst die Rolle als Vorausfahrer und Aufpasser übernommen.

Handschellen klickten

Umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Salzburg führten zur Ergreifung der Bandenmitglieder. Die Beamten werteten Ruf- und Standortdaten der Mobiltelefone der Beschuldigten aus und durchsuchten sieben Wohnungen. Bei mehreren Verdächtigten klickten schließlich die Handschellen.

Der Aufenthaltsort von zwei Bandenmitgliedern ist derzeit nicht bekannt. Nach ihnen wird gefahndet. Ein Beschuldigter, der in Oberösterreich wohnt, befindet sich in Österreich auf freiem Fuß, wie Haslinger gegenüber der APA erklärte. Ein weiterer Verdächtiger hält sich in Deutschland auf, gegen ihn ermittelt die deutsche Behörde. Ein Verdächtiger sitzt derzeit in Ungarn in Haft.