20-Jährige erschossen: Bursche kündigte Tat an

Im Fall einer 20-jährigen Pinzgauerin, die am 20. Oktober 2018 in Zell am See erschossen worden ist, wird sich der 17-jährige Tatverdächtige am 9. Jänner vor der Haftrichterin äußern. Das sagte sein Verteidiger Michael Ringl am Freitag. Der Bursche war am vergangenen Sonntag festgenommen worden.

Er habe heute seinen Mandanten im Gefängnis besucht und ihm den Akt übermittelt, sagte Ringl. Der Anwalt nahm auch zu Medienberichten Stellung, wonach der bisher unbescholtene 17-Jährige Drogen von der 20-Jährigen gekauft haben soll.

In einem Gerichtsverfahren habe die 20-Jährige den Teenager beschuldigt, er habe ihr 50 Gramm Cannabis abgenommen, berichtete Ringl. Der Pinzgauer sei in dem Verfahren zwar als Beschuldigter aufgeschienen, letztlich sei gerichtlich aber nichts hängengeblieben. Dass er sich ärztlichen Kontrollen unterziehen habe müssen, sei ihm eine Lehre gewesen, sagte Ringl. Die 20-Jährige habe viele Suchtmittelabnehmer preisgegeben, "das waren durchwegs junge Abnehmer".