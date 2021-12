19-Jähriger in der Steiermark beim Skifahren tödlich verunglück

Ein 19-Jähriger ist am Dienstagvormittag in Spital am Semmering (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) beim Skifahren von der präparierten Piste abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann, der mit zwei Freunden unterwegs war, erlitt tödliche Verletzungen, berichtete die Polizei.

Der Unfall ereignete sich auf der Stuhleckabfahrt, etwa 100 Meter unterhalb der Schweigerhütte. Die Begleiter leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Kräfte der örtlichen Pistenrettung und ein Team des Notarzthubschraubers "Christophorus 3" führten Reanimationsmaßnahmen durch.

Mehr als eine Stunde kämpften die Retter vergeblich um das Leben des Mannes.