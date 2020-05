18-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall mit fünf Verletzten

Zwei Pkw sind am Freitag in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) bei einem missglückten Überholmanöver frontal zusammengekracht. Fünf Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Gegen 10.00 Uhr setzte laut Polizei ein 18-jähriger Lenker mit seinem nicht zugelassenen Auto trotz Sperrlinie zum Überholmanöver an. Er prallte gegen das entgegenkommende Auto einer 27-Jährigen, das er übersehen hatte.

Mehrmals überschlagen

Das Auto des 18-Jährigen, der keinen Führerschein hat, überschlug sich mehrmals. Er und sein gleichaltriger Beifahrer wurden leicht verletzt, ebenso die 27-Jährige. Ihre beiden Beifahrerinnen im Alter von 52 und 89 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Alle wurden ins Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.